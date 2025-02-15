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Пленный боец ВСУ назвал причину оставления солдат в полуокруженных городах

Пленный боец ВСУ: солдат бросают в полуокруженных городах для политических баллов
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование украинской армии оставляет бойцов в полуокруженных городах, чтобы получить «политические баллы». Об этом в интервью РИА Новости заявил пленный украинский военный Сергей Дзюба.

По его словам, оставляя бойцов командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут получить «признание» у политического руководства.

«Я думаю, что какие-то, наверное, политические баллы. В принципе, если там побед-то нету, то побед нету. Поэтому какие-то там большие чины себе на победах не могут ни звание, ни должность получить. Берут такими вот, если много потерь», — заявил он.

По словам пленного бойца, большое количество потерь якобы говорит о том, что состав армии выполнил «серьезную задачу». Он подчеркнул, что у оставление солдат в полуокруженных городах может быть такая «логика» и других причин для подобного поведения нет.

До этого пленный солдат ВСУ Сергей Чередниченко из 155-й механизированной бригады рассказал, что воевал со ржавым автоматом, передвигался на сломанной технике и попал на боевые действия без подготовки. По его словам, командование обещало передать составу форму и упрощенные бронежилеты, однако бойцы их так и не получили.

Ранее пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ.

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