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Пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ

Военнопленный сообщил о больных туберкулезом и эпилепсией в рядах ВСУ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Военнопленный, насильственно призванный в Вооруженные силы Украины из Чернигова Владислав Маруков рассказал о больных туберкулезом и эпилепсией в рядах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленные минобороны России материалы допроса.

«Много нас там было больных. Там даже были люди с эпилепсией и с туберкулезом. Были люди, которые физически еле ходят. <…> И у меня самого с позвоночником была проблема», — сообщил Маруков.

Он добавил, что был насильственно призван в армию осенью 2024 года — его мобилизовали, остановив на одной из улиц Чернигова машину с ним и другими рабочими. Маруков сообщил, что после непродолжительной подготовки его направили в 145-й отдельный моторизованный батальон, в составе которого он в итоге оказался на фронте.

Пленный пояснил, что сдался после того, как он и еще несколько бойцов ВСУ были брошены командованием.

До этого российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «НемеZида» базу данных минздрава Украины с данными ВИЧ-инфицированных граждан страны, которых могут призвать в армию.

Ранее в Раде рассказали об указании врачам признавать всех годными.

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