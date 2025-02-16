«РВ»: бойцы Вооруженных сил России прорвалась в тыл ВСУ в селе Новоселка в ДНР

Российские военные осуществили успешный штурм села Новоселка, которое находится за Великой Новоселкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

В сообщении говорится, что механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого техника стала отходить под огнем.

26 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили поселок Великая Новоселка в ДНР. В ведомстве рассказали, что при взятии населенного пункта отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских танкистов и пехотинцев с освобождением Великой Новоселки.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.