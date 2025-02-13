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СК РФ рассказал об иностранцах, привлеченных за наемничество в составе ВСУ

СК РФ: 26 иностранцев из 12 стран привлечены за наемничество на стороне ВСУ
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РИА Новости

Следственный комитет России сообщил, что следователи за последние три недели привлекли к уголовной ответственности еще 26 иностранцев из 12 стран за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.

«Продолжается работа по сбору доказательств участия иностранцев в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников», — заявили там.

Подчеркивается, что привлечены к ответственности граждане, в том числе, из Великобритании, Колумбии, Аргентины. Они объявлены в розыск.

В конце января сообщалось, что граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида объявили в международный розыск за наемничество и участие в боях на стороне Украины. Как считает следствие, с февраля 2022 года по май 2024 года Рид в зоне СВО участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем — Избранной роты. Вардаро же вступил в Интернациональный легион.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники массово покидают ВСУ.

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