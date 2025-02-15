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ВС России ликвидировали группу наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

ТАСС: в ДНР при попытке наката уничтожили группу наемников с символикой ООН
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики (ДНР) под Великой Новоселкой при попытке наката. Об этом в интервью ТАСС сообщил боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Китаец».

По его словам, наемников было порядка 13, их привезли на бронетранспортере.

«Это был накат, были какие-то наемники. Это были ребята внешности восточной, из которых <...> трое сбежали в самом начале», — заявил он.

Солдат отметил, что при себе у наемников были «элементы символики ООН», среди которых шевроны, повязки и береты, а также документы участников миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году. Военнослужащий подчеркнул, что расстояние между наемниками и ВС РФ было около десяти метров, что позволяет отнести категорию боя к разряду «ближнего». Активные действия на линии боевого соприкосновения продлились примерно полчаса и завершились разгромом группировки противника, отметил он.

До этого штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота Пончик рассказал, что боец ВСУ выстрелил в ноги женщине под Суджей. По его словам, женщина с перебитыми ногами была обнаружена в Новоивановке. Она рассказала, что бойцы ВСУ не проявляли жестокости к мирным жителям до приближения ВС РФ.

Ранее Москалькова призвала ООН не закрывать глаза на атаку ВСУ по школьному автобусу.

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