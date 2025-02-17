Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили почти половину поставленных Украине западных артиллерийских систем. Об этом сообщает американский журнал National Interest (NI).

В статье говорится, что модернизированный дрон «Ланцет-3» ответственен за уничтожение почти половины использовавшихся Украиной артиллерийских систем НАТО, таких как американские гаубицы M777 и польские самоходные гаубицы Krab.

National Interest отмечает, что Россия может активно использовать опыт специальной военной операции для экспорта своего оружия.

24 января сообщалось, что российские военные подбили американский танк Abrams с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

19 января сообщалось, что «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, которую использовали ВСУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что у российской армии появились «невидимые» беспилотники.