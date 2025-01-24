Российские военные подбили американский танк Abrams с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Викторовка в Курской области.

Отмечается, что танк был уничтожен прямым попаданием боеприпаса.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли девять машин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы в ходе недавних боев в Курской области.

Всего за время вторжения ВСУ в Курскую область, украинские войска потеряли более 53600 военнослужащих.

Также Telegram-канал «Архангел спецназа» и мониторинговые украинские сообщества сообщили, что Отряд сил специальных операций (ССО) Франции, который принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, был переброшен в Курскую область.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.