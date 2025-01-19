Российский «Ланцет» уничтожил украинскую самоходку в Сумской области

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, которую использовали ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры уничтожения, на которых видно попадание боеприпаса по цели.

Накануне сообщалось, что российские войска ударили по расположению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге и ликвидировали инструктора Йеппе Хансена из Дании, который обучал украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Также утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт допустил ликвидацию иностранцев при ударе ВС РФ по КБ «Луч» на Украине.