У российской армии появились «невидимые» беспилотники

На вооружении российской армии появились разведывательные беспилотники Z-16, техническое оснащение которых делает их практически невидимыми для противника. Об этом рассказали в Telegram-канале компании-производителя ZALA, которая известна своими барражирующими боеприпасами «Ланцет».

В ZALA утверждают, что их беспилотное воздушное судно (БВС) способно наблюдать за противником, оставаясь в безопасности.

«БВС оснащено тепловизором, что позволяет ему обнаруживать цели в ночное время или даже в неблагоприятных погодных условиях. При этом само воздушное судно остается практически «невидимым» для средств РЭР и РЭБ противника», — заявляют разработчики.

Запись боевых действий, сделанная при помощи Z-16, показывает кадры боев в районе города Курахово — на кадрах видно уничтожение противника на мосту, который использовался украинской армией для снабжения.

До этого портал Lost Armour сообщил, что российские войска с начала специальной военной операции применили 2806 барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Ранее в США оценили эффективность БПЛА «Ланцет».