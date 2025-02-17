Британские военные заявили Стармеру о необходимости масштабного обновления вооружений

Британские генералы во время встреч с главой правительства страны Киром Стармером заявили о необходимости масштабного обновления вооружений. Об этом со ссылкой на армейские источники сообщает газета Telegraph.

Военные сказали Стармеру, что для сдерживания Москвы и Пекина армия Великобритании нуждается в значительном обновлении вооружения. По их словам, необходимо более тесное сотрудничество с частным сектором для модернизации традиционных вооружений с помощью беспилотных систем.

10 февраля сообщалось, что британская система контроля за экспортом оружия неэффективна и подвержена политическим манипуляциям.

В конце декабря стало известно, что до 20% военнослужащих Вооруженных сил Великобритании непригодны или ограниченно годны для участия в боевых действиях по состоянию здоровья.

Ранее в Британии рассказали о разврате на подводном флоте страны.