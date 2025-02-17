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Британские военные заявили Стармеру о необходимости масштабного обновления вооружений

Telegraph: генералы просят у Стармера масштабного обновления вооружений
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Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

Британские генералы во время встреч с главой правительства страны Киром Стармером заявили о необходимости масштабного обновления вооружений. Об этом со ссылкой на армейские источники сообщает газета Telegraph.

Военные сказали Стармеру, что для сдерживания Москвы и Пекина армия Великобритании нуждается в значительном обновлении вооружения. По их словам, необходимо более тесное сотрудничество с частным сектором для модернизации традиционных вооружений с помощью беспилотных систем.

10 февраля сообщалось, что британская система контроля за экспортом оружия неэффективна и подвержена политическим манипуляциям.

В конце декабря стало известно, что до 20% военнослужащих Вооруженных сил Великобритании непригодны или ограниченно годны для участия в боевых действиях по состоянию здоровья.

Ранее в Британии рассказали о разврате на подводном флоте страны.

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