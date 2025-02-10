Британская система контроля за экспортом оружия неэффективна и подвержена политическим манипуляциям. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на бывшего британского дипломата Марка Смита.

По словам Смита, должностным лицам было поручено манипулировать выводами о неправомерном использовании британского оружия союзниками, а если они этого не делали, их отчеты редактировались старшими коллегами, чтобы создать впечатление, что Великобритания соблюдает закон. Кроме того, чиновники потребовали смягчить доказательства того, что британское оружие использовалось для совершения военных преступлений, говорится в публикации.

«Я неоднократно высказывал свои опасения, но они были отклонены. Один из моих коллег, также обеспокоенный тем, что мы наблюдали, на этом фоне подал в отставку. Я вскоре последовал его примеру», — добавил Смит.

В конце декабря стало известно, что до 20% военнослужащих армии Британии непригодны или ограниченно годны для участия в боевых действиях по состоянию здоровья. По данным газеты The Times, 10 тысяч британских военнослужащих непригодны для ведения боевых действий по медицинским показаниям, еще почти 15 тысяч имеют ограничения, связанные с состоянием здоровья. В Сухопутных войсках Великобритании, которые насчитывают 71,3 тысяч бойцов, лишь 55 тысяч полностью пригодны для боев.

Ранее в Британии рассказали о разврате на подводном флоте страны.