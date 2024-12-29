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Daily Mail сообщила о разврате на подводном флоте Великобритании

Daily Mail: на подводном флоте Британии процветают разврат и грязные церемонии
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

На подводном флоте Великобритании зафиксированы случаи развратных действий, «грязных церемоний» и употребления наркотических средств. Об этом пишет газета Daily Mail.

На одной из подводных лодок составляют «списки изнасилований»: в них указаны фамилии членов экипажа, которых изнасилуют в первую очередь при непредвиденной катастрофе в море, подчеркнула Daily Mail.

Британская общественность будет «потрясена уровнем разврата и провалов в руководстве», рассказал бывший капитан атомной подводной лодки. Экс-глава Королевского флота назвал такие сообщения «экстраординарными» и «неприятными».

«Элитные силы атомных подводных лодок процветают с отвратительным поведением, несмотря на обещания высшего военного командования навести порядок в подводном подразделении ВМС», — добавило издание со ссылкой на информированные источники.

22 декабря газета Telegraph писала, что британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат. За последний год армию Британии покинули порядка 15 тысяч военных. Власти страны приняли решение о повышении заработной платы для военных, но эти меры не помогли изменить тенденцию, отмечается в статье.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

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