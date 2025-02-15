В России создали беспилотного штурмовика

Народный фронт сообщил о разработке робота с турелью для штурмов

В России разработчики гусеничной платформы «Варан» и изобретатели турели ДУП-2 создали беспилотного робота-штурмовика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

Представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин рассказал, что основной задачей робототехнического комплекса является максимальное приближение к позициям противника, его поиск и уничтожение. Робот-турель управляется на расстоянии до 15 километров, оснащен ночной системой наблюдения.

В ближайшее время разработку планируют испытать в боевых условиях.

Турель — это система дистанционного управления пулеметом ДУП-2, она позволяет вести высокоточный прицельный огонь на расстоянии от 100 до 800 метров.

8 февраля сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов начали использовать FPV-дроны с функцией автозахвата цели на Купянском направлении. Благодаря функции автоматического обнаружения цели дроны самостоятельно наводятся на объекты после их идентификации оператором, объяснил оператор БПЛА с позывным «Цыпа».

Такие беспилотники оборудованы двумя камерами — дневной и ночной. Эти БПЛА не используют радиоканал, поэтому неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские разработчики создали гибрид дрона и гусеничного робота для ликвидации ЧС.