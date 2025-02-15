Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали беспилотного штурмовика

Народный фронт сообщил о разработке робота с турелью для штурмов
close
Depositphotos

В России разработчики гусеничной платформы «Варан» и изобретатели турели ДУП-2 создали беспилотного робота-штурмовика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

Представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин рассказал, что основной задачей робототехнического комплекса является максимальное приближение к позициям противника, его поиск и уничтожение. Робот-турель управляется на расстоянии до 15 километров, оснащен ночной системой наблюдения.

В ближайшее время разработку планируют испытать в боевых условиях.

Турель — это система дистанционного управления пулеметом ДУП-2, она позволяет вести высокоточный прицельный огонь на расстоянии от 100 до 800 метров.

8 февраля сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов начали использовать FPV-дроны с функцией автозахвата цели на Купянском направлении. Благодаря функции автоматического обнаружения цели дроны самостоятельно наводятся на объекты после их идентификации оператором, объяснил оператор БПЛА с позывным «Цыпа».

Такие беспилотники оборудованы двумя камерами — дневной и ночной. Эти БПЛА не используют радиоканал, поэтому неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские разработчики создали гибрид дрона и гусеничного робота для ликвидации ЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами