Российские военные начали использовать БПЛА с автоматическим обнаружением цели

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали использовать FPV-дроны с функцией автозахвата цели на Купянском направлении. Об этом сообщил в беседе с RT оператор БПЛА с позывным «Цыпа».

Благодаря функции автоматического обнаружения цели дроны самостоятельно наводятся на объекты после их идентификации оператором, объяснил военный.

«С помощью автозахвата мы уже поразили четыре пикапа, два американских бронетранспортера М113, и два дрона-бомбардировщика «Баба-Яга», — сказал «Цыпа».

Такие беспилотники оборудованы двумя камерами — дневной и ночной. Эти БПЛА не используют радиоканал, поэтому неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.

По словам «Цыпы», FPV-дроны с функцией автозахвата цели совершили уже более 100 вылетов и хорошо зарекомендовали себя, доказав свою эффективность.

В феврале «Московский Комсомолец» писал, что российские военные инженеры разработали компактную систему сброса гранат для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) квадрокоптерного типа. Новая разработка значительно превосходит существующие аналоги по легкости и простоте использования.

До этого сообщалось, что российские операторы дронов начали бороться с украинскими БПЛА с помощью сетей. Новая система получила название «Сеткомет»: дрон бросает на беспилотник противника сеть, которая запутывает винты аппарата, после чего тот теряет управление и падает на землю.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры тарана российским дроном украинского БПЛА «Баба-Яга».