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В Британии предсказали ухудшение позиций ВСУ к лету

Guardian предсказало ухудшение ВСУ к лету из-за отсутствия военной помощи США
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты предсказали ухудшение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) к лету из-за отсутствия военной помощи США. Об этом пишет The Guardian.

«К лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США», — заявили источники издания.

При этом сейчас в ВСУ отмечают некоторую стабилизацию линии фронта. В настоящее время администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия по организации переговоров между РФ и Украиной и заключению сделки по урегулированию конфликта.

До этого Трамп отказался обещать новую военную помощь Украине.

Перед этим депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она не приводит к завершению конфликта Москвы и Киева.

Ранее Великобритания объявила о выделении новой военной помощи Украине на £150 млн.

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