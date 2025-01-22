Работавший в украинском тылу американец назвал разницу между РФ и США

Американец Даниэл Мартиндейл, который два года пробыл в тылу ВСУ и работал на Россию, заявил в интервью ТАСС, что РФ похожа на семью, а в США царит атмосфера войны.

«Россия, по крайней мере сегодня, мне кажется, больше похожа на большую семью. Да, некоторые дети могут быть усыновлены. Возможно, они не делятся друг с другом всем, как следовало бы. Некоторые из детей уже взрослые. Некоторые из них еще совсем малыши. И поэтому у вас возникают конфликты. <...> Это никогда не доходит до войны, как в Соединенных Штатах», — сказал Мартиндейл.

Он сравнил президента России Владимира Путина с главой семьи, решающим проблемы в случае необходимости. Мартиндейл также выразил надежду, что ситуация в США со временем улучшится. Однако, по его мнению, в России на данный момент обстановка лучше.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

В ноябре 2024 года мужчину эвакуировали в Россию.

Ранее Мартиндейл рассказал, как проехал через Киев.