Успешно проведенная российскими силовиками операция по эвакуации в Россию гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам России, доказала, что Москва выполняет все обязательства по обеспечению безопасности своих помощников. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Данная операция является примером четкой синхронизации деятельности российских Вооруженных сил и специальных служб РФ <...>. Факт успешной эвакуации гражданина США доказывает, что лица, оказывающие конфиденциальное содействие нашей стране, всегда могут быть уверены в том, что все обязательства России перед ними будут выполнены», — заявил эксперт.

Коротченко отметил, что деятельность Мартиндейла помогла российским военным наносить высокоточные удары по нужным координатам, а также обеспечить успешные наступательные действия в ходе выполнения боевых задач спецоперации на Украине, включая «освобождение ряда населенных пунктов в последнее время».

Мартиндейл въехал на Украину из Польши и смог добраться до Донбасса, где российские военные с дрона сбросили ему телефон для связи.

Американец в течение двух лет присылал ВС РФ координаты украинских военных объектов, а затем его вывезли в Москву. Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре «России сегодня» и объяснил, зачем связался с российскими солдатами и как военные использовали полученные от него данные. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее помогавший ВС России американец рассказал, как проехал через Киев.