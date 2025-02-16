Помогавший россиянам американец Дэниэл Мартиндейл призвал США передать Москве «преступников из Киева». Об этом пишет ТАСС.

Он считает, что если Вашингтон хочет достичь мира, то нужно сначала доставить преступников из Киева в российскую столицу для суда. Однако он не уточнил, кого он считает таковыми.

Мартиндейл добавил, что только Россия «заслужила право давать обещания», потому что при любых договоренностях важно то, выполняются они или нет.

Американец уверен, что Россия возьмет под контроль украинские территории восточнее Днепра и южные регионы. В этом случае президент России Владимир Путин, возможно, даст американскому коллеге Дональду Трампу доступ к ресурсам, к которым сочтет нужным.

11 февраля газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити написала, что Стив Уиткофф якобы посетил российскую столицу и провел очные переговоры с российским лидером. По данным журналистов, встреча длилась 3,5 часа. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать эту информацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил с госсекретарем США.