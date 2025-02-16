Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец рассказал, что США должны сделать для достижения мира с Россией

Американец Мартиндейл призвал США привезти в Москву «преступников из Киева»
close
Thomas Peter/Reuters

Помогавший россиянам американец Дэниэл Мартиндейл призвал США передать Москве «преступников из Киева». Об этом пишет ТАСС.

Он считает, что если Вашингтон хочет достичь мира, то нужно сначала доставить преступников из Киева в российскую столицу для суда. Однако он не уточнил, кого он считает таковыми.

Мартиндейл добавил, что только Россия «заслужила право давать обещания», потому что при любых договоренностях важно то, выполняются они или нет.

Американец уверен, что Россия возьмет под контроль украинские территории восточнее Днепра и южные регионы. В этом случае президент России Владимир Путин, возможно, даст американскому коллеге Дональду Трампу доступ к ресурсам, к которым сочтет нужным.

11 февраля газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити написала, что Стив Уиткофф якобы посетил российскую столицу и провел очные переговоры с российским лидером. По данным журналистов, встреча длилась 3,5 часа. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать эту информацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил с госсекретарем США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами