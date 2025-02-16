В Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность

Оперштаб на две минуты объявлял ракетную опасность в Курской области

На территории Курской области в течение двух минут действовал режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорилось в сообщении, опубликованном в 2:18 по московскому времени.

Спустя две минуты жителей региона проинформировали об отмене угрозы ракетного удара.

14 февраля временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что 33-летний мирный житель получил сотрясение головного мозга, перелом ноги и другие травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Кореневском районе Курской области. Мужчина работал на комбайне в момент, когда дрон нанес удар. Он успел выпрыгнуть из машины, но все равно получил травмы разной степени тяжести. Его доставили в областную клиническую больницу, добавил Хинштейн.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее по факту преступлений ВСУ в одном из сел Курской области возбудили уголовное дело.