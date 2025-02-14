Следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в населенном пункте Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»). Сообщения о правонарушениях получены от эвакуированных из этого села местных жителей. Одна из женщин сообщила, что семь мирных жителей не смогли выжить.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

До этого Минобороны России сообщило, что потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 270 человек и два танка.

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