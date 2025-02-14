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Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: мужчина получил сотрясение мозга при атаке дрона ВСУ под Курском
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Мирный житель получил сотрясение головного мозга, перелом ноги и другие травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кореневском районе Курской области 13 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что 33-летний мужчина работал на комбайне в момент, когда дрон нанес удар. Он успел выпрыгнуть из машины, но все равно получил травмы разной степени тяжести. Его доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное. Медперсонал делает все возможное для его спасения, подчеркнул Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что ВСУ продолжают атаки на Курскую область, наносят удары по гражданской технике. В связи с этим Хинштейн попросил население не подвергать свою жизнь риску, воздержаться от поездок в «серую зону», где все еще опасно.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российские солдаты остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области.

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