Координатор Лебедев: в Сумском районе ВС России нанесли удар по военным ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по украинским военнослужащим в Сумской области Украины. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Сумском районе «прилет» <...> Накрыли небольшую группу [ВСУ] в лесу, ковыляли от русской границы», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:22 по московскому времени.

12 февраля стало известно, что российские военные нанесли удар по расположенному в Кривом Роге отелю, где размещались бойцы ВСУ. По информации Telegram-канала «Изнанка», в гостиницу прилетела баллистическая ракета. Удар был нанесен вечером 11 февраля.

До этого Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по зданию академии Национальной гвардии Украины, расположенному в Харькове. По предварительным данным, в результате прилета были ликвидированы несколько полковников Вооруженных сил Украины. Также удалось уничтожить ряд представителей стран — членов Североатлантического альянса, заявил подпольщик.

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