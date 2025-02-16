Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об ударе по группе военнослужащих ВСУ в Сумском районе

Координатор Лебедев: в Сумском районе ВС России нанесли удар по военным ВСУ
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по украинским военнослужащим в Сумской области Украины. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Сумском районе «прилет» <...> Накрыли небольшую группу [ВСУ] в лесу, ковыляли от русской границы», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:22 по московскому времени.

12 февраля стало известно, что российские военные нанесли удар по расположенному в Кривом Роге отелю, где размещались бойцы ВСУ. По информации Telegram-канала «Изнанка», в гостиницу прилетела баллистическая ракета. Удар был нанесен вечером 11 февраля.

До этого Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по зданию академии Национальной гвардии Украины, расположенному в Харькове. По предварительным данным, в результате прилета были ликвидированы несколько полковников Вооруженных сил Украины. Также удалось уничтожить ряд представителей стран — членов Североатлантического альянса, заявил подпольщик.

Ранее в подполье рассказали об ударе в районе завода «Мотор Сич» в Запорожской области

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами