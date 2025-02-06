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Подполье сообщило об ударе в районе завода «Мотор Сич» в Запорожской области

Лебедев: при ударе по Запорожской области поражен цех сборки беспилотников ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска ударили по цеху сборки дроном в районе завода «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, об этих прилетах «молчат».

«Один точно в цех сборки БПЛА, вернее, там изготавливали какую-то важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку», — пояснил он.

Он добавил, что в пораженном в цеху, вероятно, уничтожили и оборудование, на котором производили «важную деталь».

Также Лебедев рассказывал, что этим же утром российские военнослужащие нанесли удар по зданию академии Национальной гвардии Украины, расположенному в Харькове. По предварительным данным, в результате прилета были ликвидированы несколько полковников Вооруженных сил Украины. Также удалось уничтожить ряд представителей стран — членов НАТО, подчеркнул источник РИА Новости.

Накануне Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удары по местам базирования украинской армии на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры.

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