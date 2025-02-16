В столице Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога была объявлена в 0:05 по московскому времени.

11 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели атаки были достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области.

По данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Кроме того, в прошлом году было нанесено не менее пяти массированных ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило, что по группе ВСУ под Сумами нанесли удары.