Российские военнослужащие нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Сумами, этой группой Украина планировала пополнить войска в районе Суджи для дальнейшего продвижения. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Недалеко от села Песчановка в лесу и в посадках скопилось стадо бандеровцев. Вот туда и прилетело в 21:30 3 февраля. Прилет качественный, но с одного удара такое стадо не разогнать, в 23:43 прилетело опять, в другое лесонасаждение в той стороне», — сказал он.

2 февраля сообщалось о взрыве в Сумах.

Утром 2 февраля назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части региона повреждения получили объекты инфраструктуры.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Ранее российские войска сорвали инженерные работы ВСУ в окрестностях Гуляйполя.