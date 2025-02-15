Освобожденные ХАМАС заложники прибыли в Израиль

Освобожденные в секторе Газа три заложника, включая россиянина Александра Труфанова, перешли на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Возвращающиеся заложники в настоящее время находятся на пути в пункт первоначального приема на юге Израиля, где они воссоединятся с членами своих семей», — говорится в публикации.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить удерживаемого в заложниках гражданина РФ Александра Труфанова.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.