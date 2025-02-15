В Израиле заявили, что армия готова к «любому сценарию» при срыве соглашения с ХАМАС

Глава МО Израиля: армия готова ко всему в случае срыва договора с ХАМАС по Газе

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на случай возникновения попыток радикального палестинского движения ХАМАС сорвать процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава минобороны страны Исраэль Кац.

По его словам, армия Израиля «развернута» и «готова к любому сценарию» при попытке ХАМАС нарушить соглашение и помешать передаче заложников.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские дипломаты приложили все возможные усилия для освобождения из плена палестинского движения ХАМАС россиянина Александра Труфанова.

14 февраля заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук подтвердил освобождение Труфанова. По его словам, решение об освобождении россиянина, первоначально было запланированного на более поздний этап, однако данный процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину и признания поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

19 января текущего года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.