В посольстве России высказались об освобождении Труфанова из плена в Газе

Посол в Израиле: дипломаты приложили все усилия для освобождения Труфанова

Российские дипломаты приложили все возможные усилия для освобождения из плена палестинского движения ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

«Приветствую освобождение 15 февраля <...> еще трех удерживавшихся на территории сектора Газа израильтян. <...> Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных — имеющий также гражданство России Александр Труфанов», — сказал посол.

До этого заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук подтвердил освобождение Труфанова. По его словам, решение об освобождении россиянина, первоначально было запланированного на более поздний этап, однако данный процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину и признания поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.