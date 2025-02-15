Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве России высказались об освобождении Труфанова из плена в Газе

Посол в Израиле: дипломаты приложили все усилия для освобождения Труфанова
close
Ramadan Abed/Reuters

Российские дипломаты приложили все возможные усилия для освобождения из плена палестинского движения ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

«Приветствую освобождение 15 февраля <...> еще трех удерживавшихся на территории сектора Газа израильтян. <...> Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных — имеющий также гражданство России Александр Труфанов», — сказал посол.

До этого заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук подтвердил освобождение Труфанова. По его словам, решение об освобождении россиянина, первоначально было запланированного на более поздний этап, однако данный процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину и признания поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами