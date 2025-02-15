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В сектор Газа, где будут освобождены заложники, прибыли машины Красного Креста

Автомобили МККК прибыли в сектор Газа, где радикалы освободят заложников
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Hatem Khaled/Reuters

Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Ожидается, что палестинские радикалы освободят удерживаемых заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова, сообщает ТАСС.

На кадрах, которые показали арабские телеканалы, видно, что медики подъехали к месту проведения церемонии освобождения. В ближайшее время им будут переданы заложники.

15 февраля группировка «Сарая аль-Кудс» сообщила, что Труфанова уведомили о скором освобождении в рамках режима прекращения огня.

Накануне ХАМАС сообщал, что Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных.

Палестинская группировка освободит трех заложников, включая гражданку Израиля и США Саги Декель-Чен.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.

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