Массовую атаку беспилотников отразили в Волгоградской области

При падении обломков БПЛА в Волгоградской области возник пожар в промзоне

Массовую атаку беспилотников отразили ночью силы противовоздушной обороны в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации Волгоградской области.

Пострадавших в результате атаки нет.

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на территории промзоны возникло возгорание на площади 5 кв. м.

Экстренные службы продолжают нести дежурство и оперативно реагировать на ситуацию, проводить все необходимые мероприятия по ликвидации последствий падения обломков дронов, добавил губернатор.

По данным Минобороны, над территорией региона в ночь на 15 февраля было сбито 17 беспилотников.

Администрация Волгоградской области сообщала, что на юге Волгограда при падении обломков беспилотника пострадал один человек.

Ранее в Курской области сообщили, что ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом.