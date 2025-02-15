Суд в США лишил ведомство Маска доступа к казначейству

Суд в США лишил ведомство Маска доступа к платежной системе минфина

Судья Жаннетт Варгас продлила временный запрет на доступ возглавляемому Илоном Маском ведомству DOGE (Департамент государственной эффективности) к платежной системе министерства финансов. Об этом пишет Reuters.

При этом прокуроры 19 штатов требовали сделать этот запрет более длительным, однако их требование было отклонено.

Одновременно другой судья, Джон Бейтс, представил DOGE право доступа к записям минздрава, минтруда и агентства по финансовой защите потребителей.

До этого DOGE получил доступ к ПО, с помощью которого сможет передавать данные минтруда.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

Ранее 14 штатов подали иск на Трампа и Маска из-за деятельности DOGE.