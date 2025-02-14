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DOGE получил доступ к ПО для передачи данных минтруда США

DOGE получил доступ к ПО, с помощью которого сможет передавать данные минтруда
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Amanda Perobelli/Reuters

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, получил доступ к программному обеспечению, которое позволит ведомству передавать данные из систем министерства труда США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«DOGE получил разрешение от министерства труда на использование программного обеспечения, которое может позволить ему передавать значительные объемы данных из систем министерства труда», — говорится в сообщении.

Речь идет о программном обеспечении PuTTY. При этом уточняется, что из-за исков ряда профсоюзов доступ DOGE к данному ПО приостановлен, как минимум на время.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Илон Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

Ранее Маск признался, что уже давно имеет доступ к секретным сведениям.

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