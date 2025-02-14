В США подали иски против Трампа и Маска

Федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска подали 14 штатов, обвинив ведомство в безграничной власти и нарушении конституции страны. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на исковое заявление.

«Безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — говорится в иске.

АВС отмечает, что претензия штатов к главе Белого дома и руководителю DOGE состоит также и в том, что Маск имеет слишком «широкие полномочия» и не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом. В иске говорится, что это нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции.

Среди прочего телеканал подчеркнул, что 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) также подали иск против Маска в федеральный суд Мэриленда. В этом иске глава DOGE также обвиняется в том же нарушении.

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» USAID, раскрыв, что ведомство выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тысяч на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале. Помимо этого, как сообщили в администрации Трампа, организация финансировала туризм в Египте и постановку «мюзикла DEI» в Ирландии.

В свою очередь Маск рассказал, что в основном работа USAID была нацелена на оказание влияния на выборы в других странах.

Ранее стало известно, что Маск ночует в Белом доме.