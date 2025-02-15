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Аэростат и почти 20 самолетов Китая приблизились к Тайваню

К Тайваню приблизились аэростат и 19 самолетов армии Китая
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Восемь кораблей и 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также один аэростат приблизились к Тайваню. Об этом заявили Вооруженные силы Тайваня на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«19 самолетов НОАК, восемь кораблей ВМС НОАК и одно официальное судно были обнаружены вокруг Тайваня сегодня до 6:00 (1:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В это же время армия Тайваня засекла один аэростат Китая, отметили в ведомстве.

24 ноября 2024 года заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее СМИ раскрыли неожиданный план Трампа в отношении Тайваня.

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