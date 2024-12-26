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СМИ раскрыли неожиданный план Трампа в отношении Тайваня

Asia Times: Трамп может перестать поддерживать Тайвань и продать его Китаю
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Тайваня и «продать» его Пекину, несмотря на наличие ястребов сторонники военной эскалации. — «Газета.Ru») в окружении республиканца. Такую оценку дает издание Asia Times.

«Несмотря на присутствие ястребов в Овальном кабинете, Трамп 2.0 с большей вероятностью, чем любое другое правительство США после Корейской войны, прекратит поддержку США автономного Тайваня», — говорится в статье.

По мнению авторов, поддержка Тайваня «стала выглядеть неопределенной» по нескольким причинам. В материале отмечается, что Трамп отвергает двухпартийный интернационалистки подход, который доминировал в политике Соединенных Штатов. Кроме того, избранный президент США вероятно отвергает идеологические представления о том, что автономия острова делает его ценным для Вашингтона.

«Хотя Америка никогда не была столь жесткой в отношении Китая, это происходит на фоне антиинтернационализма, который является частью пакета Трампа «Сделаем Америку снова великой». Следовательно, извечный страх Тайваня перед продажей Америкой актуален как никогда», — пишет Asia Times.

В ноябре официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке Соединенных Штатов неизбежно приведут к горестному финалу.

Ранее в Китае выразили недовольство США за военную помощь Тайваню.

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