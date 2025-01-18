Российские военные ликвидировали инструктора из Дании в зоне СВО

Российские войска ударили по расположению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге и ликвидировали инструктора Йеппе Хансена из Дании. Об этом сообщил его товарищ в социальных сетях.

Хансен обучал украинских военнослужащих управлению истребителями F-16. Он помог «сотням» бойцов овладеть навыками пилотирования этих самолетов, рассказал его друг.

31 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. В районе завода был полигон, где иностранные инструкторы обучали украинских военных работать с техникой стран — членов НАТО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об уничтожении базы с наемниками в Одесской области.