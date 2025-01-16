Принимаемые руководством НАТО решения говорят о том, что альянс готовится к конфликту с Россией. Об этом телерадиокомпании DR заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий», — сказал дипломат.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал подготовку к войне лучшим способом предотвратить. По его мнению, в данный момент настало время переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону альянса, увеличивая расходы на оборону и оборонное производство.

14 января профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине. Случиться это может в том случае, если так называемое глубинное руководство альянса выступает за начало войны с РФ, считает эксперт.

Ранее в Румынии предрекли использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России.