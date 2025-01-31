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Украина может получить новую партию F-16

Умеров заявил, что Украина ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Уже есть договоренности на 2025-й. Главный приоритет — программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025-м, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава», — заявил он.

Умеров отметил, что Нидерланды в 2025 году существенно нарастили программу помощи Украине и договорились о распределении 400 млн выделенной помощи, однако объем и сроки поставок истребителей не сообщаются. Всего Нидерланды обещали поставить Украине 24 истребителя F-16.

До этого сообщалось, что Минобороны Нидерландов к апрелю обучит 26 украинских военных обслуживанию F-16. Гаага уже передала 18 истребителей F-16 в тренировочные центры для украинских пилотов.

Ранее ВС РФ ликвидировали инструктора из Дании, обучавшего ВСУ управлению F-16.

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