ВСУ атаковали дронами дома россиян в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре населенных пункта

Украинская армия атаковала четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе в селе Ржевка беспилотник атаковал частный дом. В селе Нежеголь дрон пробил кровлю дома. После обстрела села Тишанка часть местных жителей остались без газа и электричества.

«В городе Грайворон дрон сдетонировал на территории частного дома — выбиты окна, посечен забор. В селе Шелаево Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление частного дома и летней кухни», — рассказал Гладков.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в результате обстрела села Шевченково в Запорожской области ранения получили четыре человека.

12 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре. Парковка находится на расстоянии всего 300 метров от первого реактора АЭС.

Ранее в Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов.