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На Украине рассказали о борьбе с алкоголизмом в ВСУ необычным способом

«Украинская правда»: с алкоголизмом в ВСУ борются с помощью алкоголя
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине с алкоголизмом среди военных борются в том числе с помощью алкоголя. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Командир дает им несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определенный день вернуться на службу в адекватном состоянии», — сказано в статье.

В материале также уточняют, что если военный нарушил режим употребления, его вовсе лишают алкоголя.

В конце 2024 года сообщалось, что у украинских военных есть серьезные проблемы с алкоголем.

По словам командира роты Вооруженных сил Украины, спиртные напитки по-разному воздействуют на солдат. Он отметил, что один может выпить, выспаться и быть готовым к выполнению любых задач на следующий день, а другой не сможет встать с кровати после 100 граммов. Командир подчеркнул, что это проблема, поскольку в роте всегда есть алкоголь, и солдаты готовы его употреблять, пока есть что пить.

Согласно информации издания «Страна.ua», однажды лейтенант получил ранение в спину после того, как искал самогон среди личных вещей солдат. Его повалили на землю и попросили успокоиться.

Другой случай, по данным портала, произошел с тремя рядовыми бойцами, которые напились прямо на позиции.

Ранее на Украине заподозрили офицера в поставках запрещенных веществ.

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