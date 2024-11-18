Экс-командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) заподозрили в поставках наркотиков в армию. Об этом сообщается в Telegram-канале пророссийского УВД в Харьковской области.

«Были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о хранении и использовании наркотических средств военнослужащими 13-й БрОН НГУ «Хартия», а именно: зип-пакеты с остатками кристаллического порошка, таблетки и пустые упаковки от лекарственного препарата зарубежной маркировки «кодеина фосфат»», — сообщили правоохранители.

Предполагается, что поставки наркотиков в зону боевых действий осуществляла благотворительная организация «World Central Kitchen» через волонтеров украинского благотворительного фонда «Харьковщина в сердце» руководителем которого является бывший депутат от партии «Оппозиционная платформа, за – жизнь», гражданин Украины Руслан Овчаренко. По версии следователей, помощь в поставке наркотиков бойцам ВСУ ему оказывал экс-командир 13-й бригады НГУ «Хартия» Всеволод Кожемяко.

В отношении Овчаренко возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах.

До этого американское издание рассказало о злоупотреблениях алкоголем и наркотиками в ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что медики подсаживают солдат на наркотики бесплатным амфетамином.