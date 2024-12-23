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На Украине пожаловались на алкоголизм среди солдат ВСУ

Командир роты заявил, что в рядах ВСУ возникла проблема повального пьянства
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие имеют большие проблемы с алкоголем. Об этом заявил командир роты ВСУ в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

«Мне кажется, по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава», — заявил он.

По словам командира, алкоголь может по-разному влиять на солдат. Он подчеркнул, что один может выпить, выспаться и утром быть готовым к выполнению любой задачи, а другой после 100 граммов не сможет встать с кровати. Мужчина подчеркнул, что с этим есть проблемы, поскольку в роте есть всегда, а солдаты готовы употреблять алкоголь «пока есть что пить».

По данным издания, был случай, когда лейтенант получил ранение в спину после того, как «перетряхнул вещи личного состава в поисках самогона», его повалили на землю с просьбой «успокоиться». Другой случай, по данным СМИ, произошел с тремя рядовыми бойцами, которые напились прямо на позиции.

До этого американское издание The Daily Beast писало, что находящиеся на передовой украинские солдаты страдают от физических и психологических травм, что приводит к массовому нелегальному злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

Ранее на Украине заподозрили офицера в поставках наркотиков.

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