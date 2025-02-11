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США пока не планируют изменений в развертывании своих сил в Европе

Пит Хегсет: США пока не планируют вносить изменения в развертывание сил в Европе
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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США пока не планируют вносить какие-либо изменения в развертывание своих сил в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Также он отметил, что у Соединенных Штатов на данный момент нет планов сокращать численность войск на зарубежных базах.

Кроме того, Хегсет подчеркнул, что США не собираются отправлять военных на Украину.

До этого стало известно, что Хегсет не будет объявлять о военной помощи Украине в ходе своей первой зарубежной поездки в Европу. Тем временем спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего главы США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева.

Ранее сообщалось, что в Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США.

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