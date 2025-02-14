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ВС России за неделю нанесли 14 ударов по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ за неделю 14 раз ударили по предприятиям ВПК Украины
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Министерство обороны РФ

ВС России за неделю нанесли 14 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов БПЛА», — говорится в сообщении.

Удары также наносились по пунктам временной дислокации вооруженных формирований украинской армии.

Известно также, что российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), включая село Зеленое Поле и поселок Дачное.

14 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ взяли «в клещи» украинские формирования в Харьковской области. Речь идет об отрадах ВСУ, дислоцированных между населенными пунктами Двуречная и Западное.

Ранее российские солдаты остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области.

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