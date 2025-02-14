Минобороны РФ: Дачное и Зеленое Поле в ДНР перешли под контроль российских войск

Российские военнослужащие в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), включая село Зеленое Поле и поселок Дачное. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что за данный промежуток времени подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль два населенных пункта. Речь идет об Орехово-Васильевке и Дачном, при этом второй поселок перешел под контроль Вооруженных сил РФ в минувшие сутки.

Бойцы группировки войск «Центр», в свою очередь, вынудили украинские формирования покинуть четыре населенных пункта. Среди них — Водяное Второе, Дзержинск, Ясеновое и Зеленое Поле. Последнее село также оказалось под контролем российских солдат в прошедшие сутки.

Кроме того, по данным ведомства, в период с 8 по 14 февраля группировки «Юг» и «Центр» нанесли поражение личному составу и технике 25 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они же ликвидировали около 5055 украинских военнослужащих, а также три танка и 43 орудия полевой артиллерии.

«[Подразделениями группировки «Юг»] уничтожены три полевых склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

14 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ взяли «в клещи» украинские формирования в Харьковской области. Речь идет об отрядах ВСУ, дислоцированных между населенными пунктами Двуречная и Западное.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по одному из крупнейших производств дронов на Украине.