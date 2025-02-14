Российские солдаты остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие нанесли удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В материале отмечается, что задачу выполнили бойцы 810-й бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Они устроили засаду, после чего разгромили украинское формирование и остановили его продвижение в приграничном регионе.

Как уточнил один из военнослужащих Вооруженных сил РФ, сначала командование приказало им занять рубежи на соответствующем участке фронта. Уже после этого российские бойцы заметили колонну ВСУ.

По словам мужчины, сперва устроившие засаду солдаты подбили украинский танк. Далее под удары попали две боевые машины пехоты и сама пехота ВСУ, которую военнослужащие ВС РФ начали «отсекать» от колонны.

«Они (украинские военные — «Газета.Ru») разбегались в разные стороны, <...> по ним артиллерия отрабатывала, стрелки отрабатывали, FPV-дроны отрабатывали», — добавил российский боец.

13 февраля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что потери ВСУ за все время сражений на территории Курской области превысили 60,2 тыс. человек. При этом за сутки украинские войска лишились более 270 солдат.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского военного, ловившего уклонистов.