В Россию вернули тела 45 погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, в РФ вернули тела 45 российских солдат. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украине передали тела 757 погибших военных.

В последний раз стороны обменивались телами погибших солдат 20 декабря 2024 года. Тогда Россия получила тела 42 погибших военных, Украина — 503 тела.

5 февраля министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В российском оборонном ведомстве добавили, что в после обмена все военнослужащие были направлены на территорию Белоруссии. Там российским бойцам была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Посредником при переговорах двух сторон выступили Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.

Ранее на Украине сообщили о договоренности по системным обменам пленными.