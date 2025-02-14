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В Россию вернули тела 45 погибших военных

РБК: Россия вернула тела 45 военных и передала Украине 757 тел погибших
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Depositphotos

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, в РФ вернули тела 45 российских солдат. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украине передали тела 757 погибших военных.

В последний раз стороны обменивались телами погибших солдат 20 декабря 2024 года. Тогда Россия получила тела 42 погибших военных, Украина — 503 тела.

5 февраля министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В российском оборонном ведомстве добавили, что в после обмена все военнослужащие были направлены на территорию Белоруссии. Там российским бойцам была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Посредником при переговорах двух сторон выступили Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.

Ранее на Украине сообщили о договоренности по системным обменам пленными.

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