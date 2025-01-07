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На Украине сообщили о договоренности по системным обменам пленными

Представитель Рады Лубинец заявил о договоренности по системным обменам пленными
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В 2025 году обмен пленными между Россией и Украиной должен стать систематическим как результат предварительной договоренности. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, «сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны проходить регулярно, с приоритетом на возвращение тяжелобольных и тяжелораненых».

Лубинец также отметил, что стороны предварительно согласовали, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины через Международный комитет Красного Креста.

30 декабря Россия вернула 150 военных, находившихся в плену на Украине, отправив в обратную сторону столько же пленных солдат ВСУ. Страны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В середине декабря сообщалось, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Речь шла о двух списках — из 900 и из 600 человек.

Ранее пленный экс-участник украинской АТО захотел остаться в России.

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