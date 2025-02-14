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Лейтенант Белоусов подбил из гранатомета два пикапа ВСУ с разведчиками

Лейтенант Белоусов в одиночку уничтожил более 10 украинских диверсантов
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский военнослужащий Эдуард Белоусов обнаружил диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил десять украинских солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, Белоусов, умело командуя подчиненными, сковал действия противника.

«Эдуард подбил из гранатомета два пикапа Вооруженных сил Украины и уничтожил более десяти вражеских диверсантов», — говорится в публикации.

14 февраля Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

13 февраля пресс-служба министерства обороны России заявила, что потери украинской армии за все время сражений на территории Курской области превысили 60,2 тыс. человек. При этом за сутки Вооруженные силы Украины лишились более 270 солдат.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского военного, ловившего уклонистов.

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