МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 человек и два танка

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 270 человек и два танка, сообщило Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Также ВСУ в ходе боев под Курском потеряли боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов противника.

В общей сложности, с августа прошлого года на Курском направлении украинская армия потеряла более 60210 военнослужащих, 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронированных машин и другой техники.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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